“Anche per noi professionisti è importante divertirsi mentre giochiamo”

Leonardo Scanferla e Oleg Antonov sono stati gli ospiti d’onore stamattina dell’Open Volley Week al palazzetto di via Alberici. I due campioni hanno elargito consigli ai ragazzi, eseguito palleggi, esercizi e giochi di abilità con loro, ma soprattutto spiegato com’è la vita del pallavolista professionista.

Antonov, in particolare, ha parlato di come sta andando finora la preparazione della nuova Gas Sales Bluenergy e di come sia importante divertirsi anche per dei campioni di Superlega: “In fase di preparazione lavoriamo sul fisico e sulla tecnica, la ripresa è dura, però la squadra sta lavorando duro. Sono arrivati tanti giocatori nuovi con i quali mi trovo molto bene e stanno dando il massimo. Per me la cosa più importante è dare una mano alla squadra, poi mi diverto e questa è la cosa più importante”.

Open Volley Week si concluderà domani con l’ultima giornata, dalle 7.45 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30, possono partecipare tutti i ragazzi nati tra il 2003 e il 2010.

