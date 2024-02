Gas Sales Bluenergy, a Verona arriva un altro stop: terzo posto in bilico

Altro campanello d’allarme per la Gas Sales, battuta (3-1) anche da Verona e costretta ora a difendersi dall’assalto della Rana (oltre che della Lube) per provare a salvare il terzo posto in regular season. Anastasi ha cercato senza riuscirci di rimettere in piedi una serata rivelatasi fin dai primi due set infausta come molte del recente passato (nel 2024 in Italia il bilancio è 3 vittorie e 5 ko.) E ora la sfida di sabato contro Taranto diventa uno snodo cruciale per arrivare almeno con un minimo vantaggio allo scontro diretto con la Lube e al derby con Modena, che i play-off ancora se li deve guadagnare.

RANA VERONA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-1

PARZIALI: 25-22, 25-15, 20-25, 25-21.

RANA VERONA: Spirito 5, Amin 14, Zingel 2, Grozdanov 7, Dzavoronok 12, Mozic 19, D’Amico (L), Jovovic, Sani. Ne. Cortesia, Keita, Zanotti, Bonisoli (L), Mosca. All.: Stoytchev.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 2, Romanò 10, Simon 7, Caneschi 10, Recine 6, Lucarelli 12, Scanferla (L), Leal 24, Dias, Andringa. Ne. Hoffer (L), Alonso, Ricci. All.: Anastasi.

ARBITRI: Vagni e Brancati.

NOTE: spettatori 3.200. Durata set: 30’, 27’, 26’, 27’. Totale: 1h 50’