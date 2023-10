Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: il sesto test della stagione va a Milano

Una Gas Sales Bluenergy Volley in versione brutta copia alza bandiera bianca con l’Allianz Milano nel sesto test stagionale. Dopo il pareggio ottenuto qualche giorno fa a Milano, questa volta la formazione biancorossa fatica oltre misura con un Allianz Milano attenta e soprattutto molto più efficace in contrattacco e in battuta.

Serata no per i biancorossi in attacco (40% finale) con solo i centrali esprimersi con percentuali buone (60% Ricci e 64% Simon) mentre si è faticato sulle palle alte. Troppi errori poi in attacco (11) e una battuta poco efficace.

La sfida

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza in campo con Brizard al palleggio in diagonale con Manuel Zlatanov, Recine e Gironi laterali, Ricci e Simon al centro, Hoffer libero. Caneschi in fase di recupero dopo l’operazione è in tribuna come pure Leal che sta svolgendo un lavoro differenziato. Dall’altra parte della rete Milano è in campo con Zonta in palleggio, Dirlic in diagonale, Kazijski e Garello alla banda, Vitelli e Piano al centro, Catania nel ruolo di libero. Porro è in panca per un affaticamento muscolare.

I primi due punti sono di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, poi è Milano a creare qualche problema ai biancorossi in ricezione e scappare (10-14). In casa Piacenza si fatica a creare gioco e soprattutto a muro, qualche pallone di troppo cade anche in difesa, Milano viaggia senza problemi. Due ace consecutivi di Vitelli (17-22) mandano verso la conclusione un set in cui Piacenza ha faticato un po’ in tutto.

Nel secondo parziale entrambe le squadre rientrano con gli stessi effettivi. In casa Piacenza Zlatanov torna in diagonale a Recine, Gironi a Brizard. Milano cerca subito l’allungo (4-6), l’ace di Simon vale la parità a quota 6 ma sono i meneghini a tornare a comandare il gioco grazie a buone difese e una grande attenzione a muro: due block in consecutivi valgono tre lunghezze di vantaggio (8-11) con Anastasi a chiamare tempo. Due muri consecutivi avvicinano i biancorossi (14-15), il muro ad una mano di Brizard vale la parità a quota 16. Si gioca punto a punto, l’ace di Brizard vale il

vantaggio biancorosso (20-19), il colpo felpato di Zlatanov chiude una bella azione e vale il doppio vantaggio (22-20) con Daldello a chiamare tempo. Il primo di tre set point per Piacenza arriva sulla battuta lunga di Milano, chiude con un ace Simon.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza inizia il terzo set con gli stessi giocatori, Milano con Innocenzi al posto di Piano. Milano difende bene e sfrutta al meglio ogni contrattacco (9-12), dentro Dias per Brizard. Piacenza sbaglia qualche pallone di troppo, Milano poco o nulla e viaggia spedito (12-18), l’attacco out di Gironi chiude il parziale.

Milano parte forte, l’ace di Recine vale la parità a quota 3, il colpo d’astuzia di Dias val e il meno uno per Piacenza (10-11), ripartono i meneghini (12-16), il mani fuori di Zlatanov porta a meno uno i suoi (15-16). Nuovo allungo di Milano (17-21) che controlla e chiude con Kazijski.

Andrea Anastasi: “Questa volta non ha funzionato nulla. Male a livello tecnico, male a livello di approccio alla gara, è la prima volta che accade ma è accaduto e la cosa non mi piace. Direi una partita inguardabile”.

Il tabellino.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Allianz Milano 1-3

(19-25, 25-21, 16-25, 19-25)

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Ricci 7, Gironi 11, Zlatanov 9, Simon 10, Brizard 5, Recine 14, Hoffer (L), Dias. Ne: Alessi, Gabellini. All. Anastasi.

ALLIANZ MILANO: Kazijski 15, Catania (L), Vitelli 13, Piano 1, Zonta 1, Dirlic 28, Garello 8, Innocenzi 2. Ne: Porro, Romano, Colombo. All. Daldello.

NOTE: Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 17, ace 4, muri 9, attacco 40%, ricezione 50% (25% perfette). Allianz Milano: battute sbagliate 16, ace 8, muri 11, attacco 51%, ricezione 67% (41% perfette)