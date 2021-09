Rugby, antipasto di campionato: Lyons contro Mogliano in Coppa

Dopo le ottime impressioni destate nella prima uscita stagionale al cospetto del Valorugby Emilia, i Lyons cercano la prima vittoria in stagione sul campo del Mogliano Rugby nella seconda giornata di Coppa Italia. Sabato 18 settembre alle 16.00 andrà in scena la sfida tra le due deluse del girone 1, visto che anche la formazione veneta è incappata in una dura sconfitta sul campo del Petrarca Padova.

Le due compagini hanno molte cose in comune: due allenatori giovani ma già affermati, una difesa tenace che nella scorsa stagione ha messo in difficoltà tutti gli avversari, e una rosa confermata in larga parte per questa annata. Dopo la buona stagione 2021/22 la società veneta ha deciso di inserire soprattutto uomini esperti per guidare un gruppo abbastanza giovane, dove splendono alcuni talenti come il mediano Garbisi, e che ha perso il suo capitano Corazzi, ritiratosi in estate. Sono arrivati a Mogliano i veterani Fadalti, bandiera del Petrarca Padova, Falsaperla da Reggio Emilia e l’ex Azzurro Semenzato, che dopo diverse annate a Calvisano torna nella società dove ha già militato dal 2014 al 2016. La squadra, allenata da Salvatore Costanzo, punta a confermare i buoni risultati degli ultimi anni, in cui si è tornata su buoni livelli ed è tornata ad essere una delle formazioni più difficili da affrontare di tutto il Top 10.

In casa Lyons c’è la carica data da una buona prova disputata contro un avversario superiore, ma anche la consapevolezza che ogni calo di attenzione può costare carissimo. Le due mete subite in due minuti a inizio partita hanno condizionato l’andamento dell’incontro, con i bianconeri costretti a inseguire, mentre gli ultimi 10 minuti di crollo fisico e mentale sono stati una doccia fredda e hanno vanificato una rimonta che sembrava possibile. Tra le note più liete, il ritorno in campo di Conti e la sua ottima intesa con l’altro centro Cuminetti. Conti ha dovuto affrontare un’intera stagione ai box per un brutto infortunio alla caviglia, ma ora è pronto a guidare la linea dei trequarti dei Lyons.

Tutto pronto dunque per la seconda giornata di Coppa Italia, che fa da antipasto alla prima giornata di Peroni Top 10. La sfida è sicuramente intrigante, e i Leoni vogliono dare la loro zampata allo Stadio “Quaggia” di Mogliano.