Mister Scazzola a Zona Calcio lancia l’allarme legato al “mago” Cesarini

E’ ancora a rischio Alessandro Cesarini che, stando a quanto emerso ieri sera a Telelibertà nel corso di Zona Calcio, potrebbe non essere tra gli arruolabili per la sfida con la Virtus Verona di mercoledì sera. Se n’è parlato nello studio di Michele Rancati e Alessandra Carlà nel corso di una serata che ha visto Cristiano Scazzola, tecnico del Piace, ospite d’onore in via Benedettine.

“Siamo solo a inizio campionato e il direttore Scianò ha costruito una buona rosa, ci sono però tanti giovani e ci vuole tempo e pazienza per vedere i frutti del lavoro fatto quotidianamente” ha detto Scazzola che parlato dei suoi uomini più attesi. “Abbiamo negli occhi i nove gol dello scorso anno, non ha avuto le occasioni in questa fase, ma non vedo un “caso Corbari”, deve solo lavorare e trovare la condizione giusta”.

Ospite della serata, oltre ai giornalisti Paolo Gentilotti e Marco Villaggi, anche il difensore del Fiorenzuola Luca Ferri, tra i più positivi nel corso di questa prima parte del campionato.

Nella seconda parte, ampio spazio al calcio dilettantistico: hanno animato la diretta Matteo Burgazzoli e Dario Mastrototaro, centravanti e centrocampista dell’Agazzanese, ma anche Francesco Figoni e Alex Spreafico, portiere e attaccante dello Ziano.

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI