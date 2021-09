Piace, la prima vittoria in campionato rimane tabù: con la Virtus Verona è 1-1

Per il Piacenza Calcio i primi tre punti in campionato rimangono ancora tabù: nel recupero della seconda giornata del girone A di Serie C i biancorossi non vanno oltre l’1-1 contro la Virtus Verona.

Al momentaneo vantaggio di Parisi realizzato all’8′ della ripresa, risponde Pittarello dal dischetto al 21′.

Salgono dunque a 4 i punti raccolti sin qui in campionato dai ragazzi di Scazzola, bottino che è frutto di altrettanti pareggi.

La sfida è stata spettacolare e ricca di occasioni: il Piace ha fatto vedere buone trame e una discreta tenuta del campo, prossimo turno domenica 26 settembre con il Mantova ancora una volta in trasferta.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Ritmi molto alti e occasioni da entrambe le parti: la sfida tra Virtus Verona e Piacenza è da subito vibrante e spettacolare.

Al 2′ la Virtus Verona va vicinissima al vantaggio: Arma raccoglie palla da una rimessa laterali e dalla trequarti, vedendo Pratelli fuori dai pali, tenta di beffare il portiere biancorosso con un tiro dalla distanza che si spegne di poco a lato della porta piacentina.

Al 9′ dopo un’azione insistita del Piacenza, Armini prende la mira e dal limite dell’area lascia partire un sinistro velenoso che Sibi devia con un bell’intervento.

Al 16′ altra chance per gli scaligeri: Pittarello si fionda sul primo palo raccogliendo un cross da destra e centrando in pieno il palo.

Al 26′ è il Piace a sfiorare lo 0-1: Suljic suggerisce per Gissi, che dalla destra mette in mezzo un bel pallone per Rabbi, che sterza, rientra sul mancino e scocca un tiro centrale che Sibi para senza problemi.

Il secondo tempo si apre con due cambi per i biancorossi: fuori Bobb e Gissi, dentro Corbari e Dubickas. All’8′ della ripresa ci pensa Parisi a sbloccare il risultato in favore dei biancorossi, con un tiro-cross dalla lunga distanza che grazie a una strana traiettoria beffa Sibi e si insacca in rete. La risposta della Virtus al vantaggio piacentino è immediata: ripartenza fulminea degli scaligeri e pallone a Pittarello che dalla destra entra in area ma viene murato dalla difesa biancorossa. La Virtus continua a spingere e al 14′ impegna Pratelli con Arma, bravo a deviare in porta un cross di Zugaro. L’estremo difensore ospite è però attento e devia con i pugni.

Al 16′ Dubickas si fa vedere di testa con una conclusione debole e centrale su cross piovuto in area dalla destra. Al 20′ Armini trattiene in area Pittarello e l’arbitro indica subito il dischetto. Lo stesso attaccante scaligero realizza dagli 11 metri ristabilendo la parità.

Al 30′ pericoloso contropiede orchestrato e concluso da Amadio, il cui rasoterra fa la barba al palo. Al 39′ Nava svetta di testa da corner ma spedisce il pallone fuori: peccato, era un’ottima occasione.

Al 42′ grande azione corale del Piace conclusa da Marino, rasoiata di destro fuori di pochissimo.

VIRTUS VERONA (4-3-1-2) Sibi, Cella, Daffara, Arma, Danti, Pittarello, Lonardi, Pellacani, Metlika, Zugaro, Zarpelloni.

A disposizione: Giacomel, Mazzolo, Munaretti, Danieli, De Rigo, Amadio, Vesentini, Tronchin, Carlevaris, Silvestri, Acampora, Marchi. All.: Freschi.

PIACENZA CALCIO (3-4-2-1) Pratelli; Marchi, Codromaz, Armini; Parisi, Bobb, Suljic, Giordano; Rabbi, Gonzi; Gissi.

A disposizione: Libetazzi, Stucchi, Nava, Lamesta, Dubickas, Burgio, Corbari, Marino, Spini. All.: Scazzola.

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI