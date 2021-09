Scianò a Zona Calcio: “Ci riprenderemo i punti persi per strada”

Dalla vittoria che proprio non arriva, al “problema centravanti” fino ad arrivare alla questione Cesarini. Marco Scianò, direttore generale, ma anche ds del Piacenza, è stato ospite dell’ultima puntata di Zona Calcio. Nello studio di Michele Rancati e di Alessandra Carlà, il dirigente biancorosso ha analizzato il duro momento di un Piace uscito sconfitto dal Martelli di Mantova.

“Ora dovremo essere bravi, nelle prossime dieci gare, a recuperare quei punti che abbiamo perso per strada per nostre responsabilità – ha spiegato Scianò -: però serve pazienza perchè la squadra è giovane e deve crescere. Non siamo preoccupati e già dalla gara di mercoledì sera con il Legnago, sono certo che riusciremo a tradurre in campo le nostre intenzioni”.

Scianò ha spiegato come il reparto d’attacco sia stato allestito “sulla base delle possibilità a disposizione della società” e sul “mago” ha sottolineato come “Cesarini è stato penalizzato nel rientro dall’infortunio dalle gare ravvicinate: domani sarà a disposizione”.

Ospite della puntata anche Claudio Maffei, centrocampista del Fiorenzuola, reduce dall’incredibile ko con il Seregno. Umore nero per i valdardesi, attesi ora da un confronto proibitivo con la capolista Padova: “Andiamo all’Euganeo senza alcun timore e con l’intenzione di fare la partita. Non rinnegheremo con i più forti la nostra identità”.

Nella seconda parte, spazio al calcio dilettanti: tra gli ospiti anche l’allenatore della Bobbiese Sandro Melotti, il difensore del Nibbiano&Valtidone Alessandro Bernazzani, i mister di Vigolzone e Junior Drago, Massimo Mazza e Ivan Brusi, e per chiudere, ds e capitano del Lyons Quarto Claudio Facchini e Nicola Trapani.