“Siamo il settimo uomo”: i tifosi del volley chiedono di tornare nei palazzetti

Anche i Lupi Biancorossi, storici supporters della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, si sono uniti alla campagna lanciata da 26 tifoserie d’Italia senza distinzione di categoria per chiedere la riapertura dei palazzetti.

I tifosi, con striscioni fuori dagli impianti e video, pur con tutte le cautele del caso, hanno chiesto di poter tornare accanto ai propri beniamini.

Ecco la lettera firmata dalle tifoserie della pallavolo italiana

ESISTIAMO E SIAMO TANTI…

ma troppo spesso ci hanno lasciato in silenzio ed il silenzio è l’opposto di ciò che siamo!

Questo appello riunisce le tifoserie del volley di tutta Italia senza distinzione di campionato, con cuori che battono per colori diversi ma uniti dalla stessa passione.

Il tifo è gioia, è socialità ed è tutto ciò che è mancato in questo ultimo e lungo periodo.

Ecco perché in questo comunicato vogliamo chiedere che non ci venga tolta la possibilità di vivere TUTTI IN PRESENZA questo meraviglioso sport del quale siamo anima e di poter ricominciare ad usare liberamente i nostri attrezzi del mestiere tanto amati… Megafoni, bandiere e tamburi che ci rendono colorati e vivi ed unici nel nostro genere!

Tutto questo per noi è AMORE e SACRIFICIO e non vogliamo vederlo sfumare così senza fiatare… Perché il SILENZIO non ci appartiene!

Ecco perché speriamo che, tutti insieme, quanto prima si possa tornare al massimo delle capienze, per essere e dare quella DEGNA CORNICE che questo sport merita!