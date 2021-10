Gas Sales Bluenergy, coach Bernardi: “Faremo bene, abbiamo spirito e identità”

La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza continua il percorso di lavoro in vista dell’inizio della stagione. In attesa della prima di campionato, che sarà il 10 ottobre contro Ravenna, coach Lorenzo Bernardi si è detto soddisfatto del gruppo costruito e di quanto visto finora dai suoi giocatori.

“Sono abbastanza soddisfatto – le sue parole – siamo una squadra completamente nuova e bisognerà avere un po’ di pazienza per avere quel feeling di squadra che altri hanno. Sono fiducioso, abbiamo costruito una squadra che ha un’identità e uno spirito importante, che sia quello che in determinati momenti riesce a sopperire a mancanze tecniche. Non ci siamo posti obiettivi precisi perché vogliamo crescere durante il campionato. L’importante è avere sempre la voglia di crescere giorno dopo giorno, i giocatori mi hanno già dato risposte positive, i margini di miglioramento, se il percorso viene affrontato in un certo modo, sono molto grandi”.

La presentazione ufficiale della squadra sarà questa domenica alle ore 18 nella basilica di Sant’Agostino sullo stradone Farnese, l’evento sarà aperto al pubblico con tutte le limitazioni anti-Covid.