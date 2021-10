Giocatori in Nazionale: posticipata al 27 ottobre la sfida tra Piace e Juve U23

A causa degli impegni delle Nazionali (che vedranno presumibilmente impegnati alcuni giocatori del Piace e della Juventus Under 23) la sfida tra biancorossi e bianconeri, originariamente in programma domenica 10 ottobre alle 14.30, è stata posticipata a mercoledì 27 ottobre, ore 21.00 allo stadio Garilli.

Domani, intanto, i ragazzi di Scazzola reduci dal primo successo in questa Serie C se la vedranno in trasferta alle 14.30 con la Pergolettese.