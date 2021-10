Basket Serie A2, inizia il campionato. Bakery in casa di Urania, Assigeco con Udine

Sipario alzato sul campionati di Serie A2 di pallacanestro, che vedrà scendere in campo oggi alle 18.00 per la prima giornata Assigeco e Bakery Piacenza. Debutto in A2 al Palabanca per l’Assigeco, che affronterà Udine, una delle corazzate del girone. Impegno difficile anche per la Bakery, in casa di Milano, biancorossi alla loro prima gara nella massima serie dopo la vittoria in Serie B dello scorso anno. Serie B che invece attende i Fiorenzuola Bees, al Palamagni i gialloblu se la dovranno vedere contro Verona.

