Gas Sales Bluenergy Volley, il libero Damiano Catania è campione del mondo U21

Damiano Catania, il nuovo giovane libero della Gas Sales Bluenergy, è campione del mondo Under 21. Ieri pomeriggio a Cagliari la nazionale azzurra Under 21 ha sconfitto in finale la Russia per 3-0 (25-19, 25-22, 25-20) e si è aggiudicata il titolo mondiale. E così la Gas Sales Bluenergy che domenica prossima alle 15.30 al Palabanca farà il suo esordio nel suo terzo campionato consecutivo di Superlega vede nel suo roster anche un campione del mondo. Dopo il campione olimpico Antoine Brizard e il campione europeo Francesco Recine ecco una medaglia mondiale, quella di Damiano Catania.

“Ciao a tutto il popolo biancorosso, un saluto con la medaglia d’oro al collo da Cagliari, ci vediamo presto e non vedo l’ora di iniziare con Piacenza, un abbraccio a tutti”: è il messaggio di Damiano Catania apparso sui social.

Il neo libero biancorosso è stato un grande protagonista del successo ottenuto dalla nazionale azzurra di Angiolino Frigoni. Tanto che per Damiano Catania è arrivata una ulteriore soddisfazione: si è aggiudicato il premio come migliore libero della manifestazione.