“Volley Piacenza”: da stasera la trasmissione di Telelibertà sulla Gas Sales Bluenergy

Il palinsesto di Telelibertà si arricchisce di un programma tutto dedicato alla Gas Sales Bluenergy Volley, la squadra piacentina che anche quest’anno difenderà i colori biancorossi nel massimo campionato di Superlega 2021/2022.

Si intitola “Volley Piacenza #atuttogas” il nuovo format che andrà in onda su Telelibertà (canale 98 del digitale terrestre, oppure in streaming sul sito www.liberta.it), a partire da questa sera, ogni martedì alle ore 21. A condurlo sarà il giornalista Marcello Tassi, sempre accompagnato dal giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Pasini e da Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy. Oltre a loro, interverranno ogni volta giocatori o dirigenti della Gas Sales per commentare con ausilio di grafiche e immagini. Inoltre, in occasione delle partite di cartello, lo studio si collegherà via Zoom con giocatori della squadra avversaria, allenatori o elementi di spicco del panorama pallavolistico italiano e non solo.

Ventuno in tutto (più eventuali playoff) le puntate previste, questa sera verrà presentata la nuova Gas Sales che si presenta ai blocchi di partenza per la prima gara di domenica contro Ravenna con grandi ambizioni. Saranno presenti per la società biancorossa il direttore generale Hristo Zlatanov, coach Lorenzo Bernardi e il giovane schiacciatore, nonché fresco campione d’Europa con la Nazionale azzurra, Francesco Recine. Le repliche andranno in onda ogni mercoledì alle ore 9 e alle 17.