Gol, immagini e non solo: stasera a Zona Calcio ospite anche l’assessore Cavalli

Gol, immagini e commenti della domenica che hanno vissuto le squadre piacentine saranno come al solito al centro della puntata di questa sera di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati e Alessandra Carlà, in onda ogni lunedì alle 20.30.

In primo piano, la sfortunata partita del Fiorenzuola, che dopo un ottimo primo tempo è uscito sconfitto dal campo del Trento. Una giornata di Serie C in cui il Piacenza non ha giocato. Ma allo Spazio Rotative si parlerà anche dei biancorossi, analizzando il fitto calendario che li attende.

Tra gli ospiti, anche l’assessore di Piacenza Stefano Cavalli, con cui saranno approfonditi i temi legati agli impianti sportivi cittadini, dallo stadio Garilli ai campi comunali su cui si stanno progettando importanti interventi.

Poi, come sempre, spazio al calcio dilettanti: ieri in campo le squadre dilettantistiche, dall’Eccellenza alla Terza categoria.

