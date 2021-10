Torna “Volley Piacenza”: tra gli ospiti la presidente Curti e l’ex biancorosso Simon

Buona la prima, come si dice in questi casi. La stagione della Gas Sales Bluenergy Volley è partita con il piede giusto in Superlega, grazie alla vittoria che i ragazzi di coach Lorenzo Bernardi hanno ottenuto domenica scorsa in casa contro Ravenna. Partirà proprio dall’analisi del match la puntata di questa sera di “Volley Piacenza #atuttogas”, che torna come ogni martedì su Telelibertà dalle ore 21.00.

Nello studio del giornalista Marcello Tassi ci saranno diversi ospiti della società biancorossa, a cominciare dalla presidente Elisabetta Curti che parlerà anche di obiettivi e sensazioni sulla stagione appena cominciata. Insieme a lei, ci saranno due dei protagonisti in campo della Gas Sales, il centrale Maxwell Holt e lo schiacciatore Aaron Russell. In collegamento video ci saranno come sempre i giornalisti Gian Luca Pasini e Simone Carpanini per introdurre anche il prossimo turno, che vedrà i biancorossi di fronte a Civitanova. Su questo tema interverrà, sempre in collegamento video, la vecchia conoscenza biancorossa Robertlandy Simon, ora in forza proprio a Civitanova. Spazio infine anche ai tifosi biancorossi con interviste realizzate durante la prima partita. Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9.00 e alle 17.00.