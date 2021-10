Piace, con il fanalino di coda Pro Sesto la vittoria è imperativo

Dopo due settimane di stop forzato il Piacenza Calcio si rituffa oggi, domenica 17 ottobre, in campionato: alle 17.30 i biancorossi affronteranno al Garilli la Pro Sesto, La Pro Sesto, Cenerentola del girone A di Serie C. Per i ragazzi di mister Scazzola un’eventuale vittoria darebbe spinta in classifica e morale dopo l’ultimo pareggio contro la Pergolettese. L’unico indisponibile per la gara di oggi è lo squalificato Parisi, per il resto si dovrebbe vedere in campo un undici iniziale che sarà sulla stessa falsariga di quello visto contro la Pergolettese, con Stucchi in porta, difesa a tre con Marchi, Codromaz e Armini, centrocampo a cinque con Gonzi e Giordano sugli esterni e in mezzo Bobb, Suljic e Corbari, in attacco la coppia Cesarini-Dubickas.

PIACENZA (3-5-2) Stucchi; Armini, Codromaz, Marchi; Gonzi, Corbari, Sulijc, De Grazia, Giordano; Cesarini, Dubickas. (Pratelli, Libertazzi, Nava, Tafa, Angileri, Simonetti, Burgio, Marino, Bobb, Lamesta, Rabbi, Spini, Gissi). All.: Scazzola.

PRO SESTO (4-4-1-1) Del Frate; Maldini, Pecorini, Caverzasi, Mazzarani; Capelli, Brentan, Gattoni, Scapuzzi; Marchesi; Capogna. (Bagheria, Della Giovanna, Buongiorno, Grandi, Marzupio, Lucarelli, Motta, Parrinello, Giubilato, Cerretelli, Ferrero, Ghezzi). All.: Banchieri.

ARBITRO: Centi di Terni