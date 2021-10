Alle 20.30 su Telelibertà torna Zona Calcio: ospiti Armini e Coppola

La giornata nera delle squadre piacentine di Serie C sarà analizzata questa sera alle 20.30 a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati e Alessandra Carlà.

Il Piacenza si è arreso in casa al fanalino di coda Pro Sesto, mentre il Fiorenzuola è stato superato solo nei minuti finali sul campo della Triestina. Ospiti alo Spazio Rotative saranno il difensore biancorosso Nicolò Armini e il vice-allenatore rossonero Michele Coppola.

Per loro fortuna mercoledì si torna già in campo mercoledì, quindi durante la puntata di questa sera saranno presentati anche Sudtirol-Piacenza e Fiorenzuola-Pergolettese del 20 ottobre, occasioni di un pronto riscatto per entrambe.

Nella seconda parte, spazio al calcio dilettanti: ieri in campo le squadre dilettantistiche, dall’Eccellenza alla Terza. Immagini, gol, emozioni e commenti con i tanti ospiti allo Spazio Rotative.

È possibile partecipare sia via e-mail ([email protected]), sia via whatsapp al 3355438909, inviando anche audio o video di 20-30 secondi con opinioni, pareri o domande.

Le repliche di Zona Calcio andranno in onda su Telelibertà ogni martedì alle 9.00 e alle 17.00.