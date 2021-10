Dopo la vittoria su Viadana, i Lyons affrontano alle 15 i campioni d’Italia di Rovigo

Scende in campo oggi, sabato 23 ottobre, la Sitav Rugby Lyons che nella 5° giornata del campionato di Top 10 di rugby affronta i campioni d’Italia di Rovigo, a un anno dalla storica vittoria sui Bersaglieri, il momento più alto della stagione scorsa per la squadra

di Garcia.

Anche quest’anno la sfida si presenta come il classico Davide Contro Golia, ma i

bianconeri, reduci da una grande vittoria in trasferta e spinti dal tifo del Beltrametti, proveranno a dar filo da torcere alla squadra di Coetzee, che finora ha mantenuto il suo cammino immacolato. Il Rovigo rimane una delle grandi favorite per la vittoria del campionato, e finora ha vinto tutte le partite disputate in stagione, tre in campionato e una in Coppa Italia.

In casa Lyons l’atmosfera è sicuramente più leggera dopo la grande prova di Viadana, dove i bianconeri hanno dominato i gialloneri portando a casa la prima vittoria stagionale.

Fischio d’inizio alle 15.00 allo stadio Beltrametti, per un grande pomeriggio di rugby targato Lyons.

Sitav Rugby Lyons: Via G; Cuminetti, Paz, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Fontana; Portillo, Petillo, Salvetti; Janse van Rensburg, Cemicetti; Salerno, Cocchiaro, Acosta

A disp: Rollero, Actis, Aloè, Lekic, Moretto, Bance, Via A, Biffi