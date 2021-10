Verso Gas Sales-Milano: alle 21 torna Volley Piacenza. Ospite coach Bernardi

Dopo il fine settimana di stop forzato a causa della Supercoppa, riprende il cammino in Superlega della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che tornerà in campo sabato pomeriggio alle ore 18.00 al Palabanca per affrontare Power Volley Milano nel terzo turno di Regular Season. In vista di questo match, come stanno i ragazzi di Bernardi, reduci dalla bella vittoria in casa dei campioni d’Italia di Civitanova? Lo scopriremo nella puntata di questa sera di “Volley Piacenza #atuttogas”, che torna come ogni martedì alle ore 21 su Telelibertà e in streaming sul sito Liberta.it.

A condurre il programma sarà il giornalista di Telelibertà Marcello Tassi, sempre accompagnato in collegamento video dal giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Pasini e da Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy. Sarà appunto l’occasione per analizzare la situazione in casa biancorossa ascoltando i diretti protagonisti. Ospiti nello studio di Telelibertà saranno infatti l’allenatore della Gas Sales Lorenzo Bernardi, il centrale della squadra biancorossa Enrico Cester e Giacomo Ponginibbi del Gruppo Ponginibbi, Gold Sponsor della Gas Sales Bluenergy e grande appassionato di pallavolo.

Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda mercoledì alle ore 9 e alle 17.