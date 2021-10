“Denigrazione dell’origine etnica dell’arbitro”: 4 mesi di squalifica a un allenatore

Il giudice sportivo di Piacenza ha squalificato Filippo Savi, allenatore del Gerbido in Terza Categoria, fino al 24 febbraio 2022. “Il signor Savi Filippo, allenatore della società Gerbido – si legge nel comunicato ufficiale – impediva all’arbitro di rientrare nello spogliatoio, urlando che non avrebbe più dovuto arbitrare e offendendo il direttore di gara con frasi di denigrazione per l’origine etnica (albanese) del medesimo”.

IL COMUNICATO DELLA FIGC