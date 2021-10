Il Piace a un passo dal rinforzo in attacco: trattativa avanzata per Raicevic

Il Piacenza corre ai ripari: per rinforzare il reparto offensivo, la società biancorossa sta pensando a Filip Raiceviv, attaccante montenegrino di 28 anni. Attualmente svincolato, il 28enne nell’ultima stagione ha indossato la maglia della Ternana, collezionando 26 presenze e andando a segno sei volte.

Forte fisicamente, Raicevic è l’elemento individuato per sopperire alle prestazioni deludenti di Gissi, finito ormai ai margini del progetto tecnico di mister Scazzola. In queste ore, il ds Marco Scianò sta conducendo la trattativa per ottenere il “sì” del giocatore.