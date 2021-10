Il presidente del Piacenza Roberto Pighi ospite questa sera a Zona Calcio

Il presidente del Piacenza Roberto Pighi sarà ospite questa sera nella puntata speciale di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta dal giornalista Michele Rancati.

In primo piano, l’ennesimo pareggio dei biancorossi, che ieri sera nel recupero dell’ottava giornata di campionato non sono andati oltre l’1-1 casalingo contro la Juventus Under 23.

Ma con il massimo dirigente del Piace si parlerà anche dell’attuale situazione e delle prospettive future di squadra e società

