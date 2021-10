Pighi a Zona Calcio: “Arriva Raicevic, grande affare per il nostro attacco”

“Avevamo il dovere di rinforzare il reparto d’attacco che ha presentato lacune evidenti e con Filip Raicevic abbiamo centrato un acquisto che considero un grande affare compiuto dal nostro direttore generale Marco Scianò”.

Roberto Pighi, presidente del Piacenza Calcio, è stato l’ospite d’onore dell’ultima puntata di Zona Calcio, la trasmissione condotta dal vicedirettore di Telelibertà, Michele Rancati. Il numero uno biancorosso ha dunque confermato l’arrivo, previsto per la mattinata di venerdì 29 ottobre, dell’attaccante montenegrino che sottoscriverà un accordo biennale con il club di via Gorra. Pighi ha però parlato di diversi aspetti legati alla società, a cominciare dall’attuale, delicato, momento che vivono i ragazzi di Scazzola.

“Con la Juve abbiamo dimostrato di essere in grado di reggere l’urto, anche fisicamente, al cospetto di squadra caratterizzate da un grande potenziale. Sono fiducioso per il futuro e ritengo che l’attuale situazione non sia paragonabile a quella dello scorso campionato”.

Un ottimismo che deriva appunto dal nuovo innesto operato cui seguirà, probabilmente a gennaio, di un ulteriore rinforzo per il reparto arretrato. Pighi ha poi difeso a spada tratta l’operato del dg e ds Scianò, nelle scorse settimane al centro di numerose critiche.

“Ha la mia piena fiducia perché si è rivelato un dirigente capace e che ha saputo coinvolgermi in questo progetto. Inoltre, lo voglio sottolineare perché non è mai emerso, ha scelto di sposare la causa nonostante l’offerta di un club di serie B che è stato successivamente promosso in massima serie. E nel pieno del periodo più nero della pandemia, ha proposto la decurtazione del suo compenso del 35 percento. Questo la dice lunga su quanto abbia a cuore le sorti del Piace”.

E sul futuro, Pighi parla di una presidenza “che vorrei proseguisse ancora a lungo. Se dovessero arrivare partner nuovi, l’apertura sarebbe ovviamente massima: la sola condizione sarebbe che il sottoscritto debba rimanere al timone del club”.

E per chiudere, gli investimenti sul Garilli: “Abbiamo in programma di procedere con il rinnovo del manto erboso: anche la Galleana avrà un campo in erba sintetica” ha detto Pighi.

