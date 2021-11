Polenghi a Zona Calcio: “Piace, in campo e in società la forza è il gruppo”

“Un Piace resiliente, che dimostra grande forza di gruppo proprio come il suo assetto societario”. Con questo paragone Marco Polenghi ha definito la squadra biancorossa capace di imporsi per 3-1 sul campo della Pro Vercelli.

Il vicepresidente del Piacenza Calcio è stato ospite della puntata di lunedì sera di Zona Calcio, andata in onda su Telelibertà. Con i conduttori Michele Rancati e Alessandra Carlà, e i giornalisti Paolo Gentilotti e Marco Villaggi, si è fatto il punto della situazione dell’ultimo turno di Serie C.

Finalmente i biancorossi sono tornati a fare bottino pieno, gara che ha fatto brillare gli occhi a Polenghi: “Una vittoria che ha dato autorevolezza e autostima dopo un periodo in cui faticava a fare risultato. La chiave di questo successo secondo me è stato l’atteggiamento di resilienza che i ragazzi hanno avuto dopo il gol della squadra avversaria, nasce dal gruppo, proprio come siamo noi soci, che abbiamo sempre come primo obiettivo il bene della squadra”. L’input dall’alto è quello del “miglioramento continuo e costante, fatto di step che sono iniziati lo scorso anno, con una rosa competitiva e un mister che fa crescere i giovani. Ci possono essere delle défaillance, che però vanno superate nel corso dell’anno, e si è visto ieri con la miglior partita della stagione, proprio per il fatto che si sono esaltati giovani come Rabbi e anche per il contributo di chi è entrato dalla panchina”. Esaltazione pura il super gol di Cesarini, “che ha dato uno reazione a tutto il gruppo, e che il giocatore ha festeggiato con i tifosi, loro sono molto importanti per noi”. Basta poco dunque per tornare a parlare di playoff in via Gorra, “la squadra ha infatti bisogno di obiettivi che devono essere ambiziosi, noi ci crediamo, però le prossime partite vanno affrontate con razionalità per evitare altri possibili scivoloni”. Parentesi sulla società, la realtà biancorossa in questo momento può contare su “60 piccoli imprenditori, un punto di partenza per trovare altri soci che ci possano dare un buon aiuto. Il nostro calcio è misurato in base ai risultati e i tifosi sono i consumatori, per noi sono un valore che fanno parte dell’asset societario, hanno passione e competenza. Scianò? È molto competente di calcio, si possono commettere errori, ma l’aspetto fondamentale è saper rimediare”. Tornando ai fatti di campo, domani si torna in Coppa Italia contro il forte Modena: “Noi abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutte, il campionato è molto equilibrato e tutte le squadre sono state strutturate con una logica”. La gioia di Vercelli è tutta nella foto di Pighi e Polenghi sorridenti a fine partita e immortalati su “Libertà”. “È stato un bel momento – ha raccontato il vicepresidente – così come nella gara precedente, ero in azienda per vederla e ho spiegato a chi la stava guardando con me quanta passione ci mette Pighi, anche nel caricare la squadra allo stadio”.

Nella seconda parte del programma si è parlato dell’altra squadra piacentina di Serie C, il Fiorenzuola, che domenica ha pareggiato in casa contro il Mantova. Ad analizzare il match in studio ci hanno pensato il difensore Simone Potop e l’attaccante Blue Mamona. C’è rammarico nelle parole di Potop: “Abbiamo fatto una buona partita e creato tante occasioni, però se il gol non arriva ovviamente non si vince. La squadra sta però facendo bene in questa stagione, il mister ha tanti giocatori su cui contare, anche chi è entrato dalla panchina finora ha dato un contributo importante. Il rigore su Ferri? Abbiamo protestato molto perché era netto, ci sono stati tanti episodi così a nostro sfavore, però dobbiamo andare avanti su questa strada”. Parlando della propria esperienza, il difensore ha raccontato di quando ha giocato al Milan, definendo Milanello “qualcosa di fantastico”, e spiegato che il suo ruolo naturale è “il difensore centrale, ma già lo scorso anno il mister mi ha spostato sull’esterno e mi adatto”. Sabato i rossoneri saranno in trasferta contro la Pro Patria, con la classifica “che è ancora corta e può succedere di tutto. Loro vengono da tanti risultati utili consecutivi, ma noi andremo là per fare i tre punti”. Anche Mamona è amareggiato per i due punti persi con il Mantova: “Peccato per l’occasione mancata, giocando così però le reti arriveranno, è stata una partita combattuta per tutti e forse avremmo meritato qualcosa di più. Dal punto di vista del concretizzare ciò che costruiamo dobbiamo sicuramente fare di più, ma se si crea molto prima o poi il pallone entra”. Con un passato alla Cremonese, il giovane attaccante sta vivendo una seconda esperienza tra i professionisti: “Tornare in Serie C si sente, è anche formativo per un giovane perché si lavora di più a livello tattico e si può sbagliare meno, Tabbiani mi ha dato una grande mano sotto questo punto di vista, prima si prova l’esperienza con i grandi meglio è”. Per lui Fiorenzuola è stata la scelta di vita giusta: “Qui mi sono ambientato subito perché sono tutti bravi ragazzi”.

Nella parte dedicata ai dilettanti, oltre ai tantissimi gol, spazio al dirigente del Corte Calcio Mario Fantini e ai fratelli Riccardo e Leonardo Bongiorni, protagonisti su sponde opposte del derby di Promozione tra Bobbiese e Pontenurese (peraltro allenata da papà Dario).

Le repliche di Zona Calcio vanno in onda il martedì alle 9.00 e alle 17.00.