Gas Sales, Rossard e Caneschi a Volley Piacenza: “A Modena per il quarto successo”

A Modena si può vincere. Parola dei giocatori della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che martedì sera sono intervenuti a Telelibertà nel programma “Volley Piacenza #atuttogas” condotto dal giornalista Marcello Tassi.

Lo schiacciatore Thibault Rossard ha innanzitutto analizzato la vittoria contro Milano, in cui “è mancata un po’ di regolarità come in altre gare di campionato, ma è stato importante vincere perché così abbiamo confermato il nostro spirito, siamo una squadra che non molla mai”. Su Modena, l’avversario, che i biancorossi affronteranno stasera: “Una squadra fisica e pericolosa in battuta, dovremo essere pazienti perché penso che possiamo vincere”. Il centrale Edoardo Caneschi ha parlato del suo contributo dato finora come subentrante: “È sempre bello entrare dalla panchina e incidere come contro Milano, ero molto contento, c’è più grinta quando si entra a gara in corso. Per me Piacenza è una grande occasione dopo una stagione non facile, voglio mettercela tutta per fare un salto di qualità. Con Modena sarà molto importante la difesa, per poi contrattaccare”.

Presente anche Vincenzo Cerciello di Nordmeccanica, Gold Sponsor di una Gas Sales che sta esaltando tutti: “Questa società ha potenzialità e sta bruciando le tappe, la forza di questa squadra sta nel coach e nella completezza del roster”.

Oltre al giornalista Simone Carpanini, presenti in videocollegamento anche i giornalisti Gianluca Pasini e Leo Turrini.