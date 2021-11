Uragano Gas Sales: Modena si inchina ai biancorossi. Quarta vittoria di fila

Non ha più intenzione di fermarsi questa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che stasera (3 novembre) nel turno infrasettimanale di Superlega ha centrato la quarta vittoria in altrettante gare di campionato, dimostrando ancora una volta di essere tra le squadre più in forma dell’intero torneo.

Questa volta è stata una corazzata come Modena a testare sulla propria pelle lo strapotere dei biancorossi, a dir poco devastanti in attacco con Lagumdzija (25 punti per lui) e Recine (17 palloni messo a terra e titolo di Mvp) straripanti. Piacenza vince 3-1, dominando dopo un primo set concesso agli avversari.

Un successo che infonde ulteriore consapevolezza ai ragazzi di Bernardi, che ora guardano con ancora più ottimismo alla sfida di domenica contro Monza, squadra forte e che ha nell’ex biancorosso Grozer la punta di diamante.

LA CRONACA DELLA PARTITA – Parte fortissimo Piacenza, mettendo subito in difficoltà la ricezione di Modena, sia con il servizio (Rossard semplicemente fantastico) e sull’asse Brizard-Recine e Brizard-Lagumdzija. Quella di coach Giani è però un’autentica corazzata e grazie ai colpi dei martelli Nimir e Ngapeth risponde colpo su colpo. La sfida è combattutissima e molto equilibrata, la differenza la fanno i dettagli e lo strapotere offensivo dei canarini, che nel finale di set piazzano un allungo che Piacenza non riesce più a colmare: il primo round termina 25-20.

Preme forte sull’acceleratore Modena, che in pochi scambi si ritrova avanti 6-3. Piacenza si aggrappa però alla sua ricezione per poi innescare il contrattacco e riuscendo a riagganciare il treno gialloblù. Nimir però è scatenato e ben innescato dal cervello della squadra Bruno mette a terra palloni pesantissimi. Piacenza rimane a galla e con un super Checco Recine a servizio riesce a recuperare terreno portandosi avanti. Nel finale Rossard e Lagumdzija chiudono i conti siglando il 21-25.

Senza storia il terzo set, con Piacenza che mette letteralmente le ali ai piedi dominando dall’inizio alla fine. Lagumdzija (per lui 11 punti solo in questo parziale) e Recine trascinando la squadra di Bernardi addirittura sul +7, annichilendo la ricezione di Modena azioni bellissime e letali. Piacenza non si ferma e firma un bel 20-25.

Nel quarto set Piacenza domina ma alla fine rischia di perdersi, con Modena che quasi assapora i vantaggi ma alla fine i biancorossi non si disuniscono e chiudono alla grande 23-25.

FOTOSERVIZIO DI CLAUDIO CAVALLI