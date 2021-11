Basket A2: Assigeco ko, Monferrato passa 73-83 al Palabanca

Palabanca amaro per l’Assigeco Basket, che nel campionato di Serie A2 incassa la seconda sconfitta consecutiva non riuscendo a riscattare il ko di Pistoia. Al suono della sirena, la squadra di coach Stefano Salieri ha ceduto di dieci lunghezze (73-83) alla Novipiù Jb Monferrato, in un match equilibrato nel primo tempo e a favore dei piemontesi nella sua seconda parte. Messa alle corde, l’Assigeco ha tirato fuori l’orgoglio tentando una clamorosa rimonta nei minuti finali, ma il miracolo non è riuscito. A poco più di un minuto effettivo dal termine, Piacenza era riuscita ad arrivare fino al -5 siglato dalla tripla di Devoe (il migliore dei suoi con 18 punti), ma nel finale la squadra di Andrea Valentini ha fato buona guardia, riallungando fino al 73-83 finale.

