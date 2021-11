Monza domina e chiude 3-0. Piacenza saluta il primato e incassa la prima sconfitta

È una sconfitta pesante, la prima di questa stagione, quella rimediata oggi (domenica 7 novembre) dalla Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, battuta nettamente 3-0 da Monza. I brianzoli si aggiudicano così il big match di questa quinta giornata di Superlega, che ha visto scontrarsi le due capoliste. I ragazzi di coach Bernardi sono solo la sbiadita controfigura dei giganti ammirati mercoledì scorso contro Modena: Monza, trascinata dall’inarrestabile ex biancorosso Georg Grozer, domina dall’inizio alla fine, grazie a una ricezione a dir poco perfetta e ad un attacco devastante. Assieme alla battuta a Piacenza è mancata quella grinta divenuta suo marchio di fabbrica, oltre all’apporto degli opposti: il duello Grozer-Lagumdzija se lo aggiudica pesantemente il tedesco. Mvp il palleggiatore Orduna. Piacenza avrà diverse cose da rivedere per tornare al più presto in carreggiata: i biancorossi perdono lo scettro di capolista, Monza balza rimane al comando solitario complice anche lo scivolone di Trento (il secondo consecutivo) contro Perugia. Prossimo incontro per i biancorossi domenica in casa contro Cisterna (ore 18.00).

PRIMO SET – Primo set da subito “infuocato” e dai ritmi altissimi. Le difese da una parte e dall’altra sono chiamate agli straordinari, con il testa a testa tra le due capoliste davvero avvincente. Tra le fila brianzole Georg Grozer è un autentico rullo compressore: il potentissimo opposto tedesco scarica a terra palloni pesantissimi, mentre Piacenza si aggrappa ai guizzi di Rossard, al muro di Holt e alle gran giocate, specie a servizio, del sempre positivo Antonov. Lo spettacolo è altissimo e le azioni sul filo di lana, anche se sugli scambi lunghi ha quasi sempre la meglio Monza: a Piacenza manca l’apporto di Lagumdzija, Bernardi nel finale di set butta dentro Stern, ma non può nulla su una Monza straripante in attacco, con i brianzoli che con Dvaronok a servizio nel momento clou si portano sul +2 per il 22-20. Grozer piazza il +3, Recine trova una traiettoria imprendibile e accorcia. Monza ritrova il +3, Brizard annulla il primo set point brianzolo ma i biancorossi possono poco o nulla di fronte allo strapotere di Grozer che chiude il set per 25-22. Monza che colleziona 19 attacchi contro gli 11 di Piacenza. Buon livello di ricezione per entrambe ma quanto è in forma Grozer stasera (per lui 10 palloni a terra solo in questo avvio). Lagumdzija non pervenuto per ora.

SECONDO SET – Piacenza resetta e nel secondo parziale parte meglio rispetto agli avversari, mettendo in seria difficoltà la ricezione di Monza. Lagumdzija piazza il 4-7, Recine è super sia in ricezione che in attacco e il suo lavoro in difesa consente a Rossard di firmare il 4-8. Il largo vantaggio non è però sinonimo di sonni tranquilli: Monza a poco a poco prende le misure e si rifà sotto trovando il pari con l’11-11. Bernardi toglie un Lagumdzija in difficoltà e inserisce nuovamente Stern, subito prezioso anche a muro. Monza però gioca più da squadra stasera e la saggia regia di Orduna è magistrale nell’armare il braccione di Grozer, davvero scatenato. Piacenza tiene botta con le astuzie di Recine e la qualità di Rossard, ma è Monza a dare l’impressione di essere più in palla stasera, tornando in auge con il preziosissimo apporto dei centrali ma soprattutto delle bande, con Davyskiba in grande crescita dopo un avvio sottotono. Dzavoronok firma il 19-17, Bernardi butta nella mischia Caneschi per Cester. Rossard firma il -1, Dzavoronok riporta Monza a +2. Grozer realizza il 21-18, Piacenza sembra essere psicologicamente sopraffatta dalla “prepotenza” di Monza, che dopo aver fatto la voce grossa nella fase chiave del set chiude meritatamente 25-20. Che dire, Monza padrona del campo e davvero costante nel suo gioco, Piacenza che dopo essere partita bene si perde con errori banali, senza dimenticare la scarsa pericolosità in fase di battuta e la giornata decisamente no dei suoi opposti. Monza chiude con 15 punti in attacco, Piacenza 10. I muri sono tre per entrambe le squadre.

TERZO SET – Monza parte con l’idea di chiudere i giochi, Piacenza costretta al tutto e per tutto. Il copione però non cambia più di tanto, con i ragazzi di Eccheli arrembanti e ancora una volta puntuali in ricezione (che partita per il libero Federici) e pungenti in attacco: il 10-7 di Galassi fa capire come anche il terzo set sia destinato a rimanere in mano ai padroni di casa. Lo stesso Galassi chiude a muro su Rossard per l’11-7 e a questo punto Piacenza capisce che la partita è praticamente andata. Bernardi prova a dare una sferzata inserendo Pujol per Brizard in palleggio, cambio che frutta davvero poco. Monza piazza il +6 con un muro di Dzavoronok. L’assolo brianzolo prosegue sino alla fine, per Piacenza è notte fonda. Il set termina 25-17.