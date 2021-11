Il ko con Monza a “Volley Piacenza”: tra gli ospiti Francesco e Stefano Recine

Prima sconfitta in Superlega per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, il ko per 3-0 subito domenica scorsa in casa di Monza è stato tanto netto quanto meritato, ma è già ora di voltare pagina per concentrarsi sul prossimo match di campionato. Questa sera, 9 novembre, Telelibertà si concentrerà sull’analisi della partita nella nuova puntata di “Volley Piacenza #atuttogas”, che torna come ogni martedì alle ore 21.

A condurre il programma il giornalista di Telelibertà Marcello Tassi, accompagnato dal giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Pasini e da Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy. Si parlerà dunque di Monza-Piacenza, del campionato in generale e della prossima gara dei biancorossi in Superlega, che sarà domenica sera alle ore 20.30 al Palabanca contro Cisterna. Per commentare il tutto al meglio saranno ospiti in studio due giocatori della Gas Sales, lo schiacciatore Francesco Recine e il palleggiatore Pierre Pujol, insieme a Giuseppe Rossetti, titolare di Rossetti Market (gold sponsor di Gas Sales Bluenergy). Inoltre, collegato in video, ci sarà anche Stefano Recine, padre dello schiacciatore biancorosso e direttore sportivo di Perugia. Assieme a loro presente in studio anche Renato Barbon, allenatore del settore giovanile della società biancorossa, arrivato a Piacenza con grandi ambizioni. Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17.