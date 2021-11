Gas Sales in cerca di riscatto: stasera alle 20.30 al Palabanca c’è Cisterna

Dopo la brutta sconfitta di Monza, la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza cercherà di rifarsi questa sera contro Cisterna. Si giocherà alle ore 20.30 al Palabanca. I ragazzi di Bernardi sono scivolati al quinto posto in Superlega a seguito dello 0-3 di domenica scorsa e ora servono tre punti per riprendere il treno delle prime. Partita importante anche per gli avversari, attualmente al quintultimo posto a sei punti in classifica.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà