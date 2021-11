Agonismo, tensione, belle giocate: Derby Fiore-Piace sotto la lente a Zona Calcio

La “festa dello sport” ha conquistato tutti. Il vibrante pareggio per 1-1 tra Fiorenzuola e Piacenza, primo derby tra i professionisti tra le due principali squadre piacentine, è stato dettagliatamente analizzato nel corso dell’ultima puntata di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati e Alessandra Carlà, con i giornalisti Corrado Todeschi e Giorgio Lambri.

Gara, quella di domenica pomeriggio, in cui non sono mancati agonismo, tensione, belle giocate, gol e qualche contestata decisione arbitrale. Tutto commentato dai protagonisti rossoneri e biancorossi: ospiti in studio il socio e prossimo amministratore delegato del Piacenza Eugenio Rigolli e il centrocampista goleador del Fiorenzuola Michele Currarino. Proprio quest’ultimo ha ammesso che “fa più male il palo che ho colpito nel finale del pareggio, però abbiamo dimostrato ancora una volta di poter giocare alla pari con tutte”. Rigolli ha quindi fatto i complimenti a entrambe le squadre, “al Fiorenzuola perché sta facendo bene, e anche al Piacenza per avere recuperato una partita difficile. Va dato merito al Fiorenzuola per avere tolto tutte le iniziative a noi in mezzo al campo, Corbari è stato uno dei migliori in campo e ha dimostrato ancora una volta di essere determinante per questa categoria. Raicevic? Un giocatore importante, si sta allenando bene e lo vedremo in condizione tra un mese circa”. Grande emozione anche per Currarino, “è stato bello vedere la cornice di pubblico, per noi c’è il rammarico di essere rimasti in inferiorità numerica, mi sarebbe piaciuto vedere come sarebbe finita undici contro undici. La sensazione è che senza un rigore non ci avrebbero fatto gol, abbiamo tenuto molto bene fino quasi alla fine contro una squadra che a un certo punto ha messo tanta fisicità in campo. Corbari per esempio è un grande giocatore, ha fisico, è davvero tosto. Siamo rimasti in dieci, ma Tabbiani vuol sempre un calcio propositivo e durante l’intervallo ci ha detto di continuare con il nostro tipo di gioco”.

Passando in casa Piacenza, Rigolli ha elogiato il mister biancorosso: “Scazzola per noi è un elemento fondamentale per giocarci le nostre carte, se giochiamo come contro il Renate possiamo mettere in difficoltà tutte, anche il Padova che affronteremo domenica”. Con la moviola si sono quindi analizzati gli episodi dubbi. La presunta gomitata di Guglieri a Parisi è stata definita da tutti “fortuita”. Espulsione di Fiorini giusta, Currarino ha spiegato come sia stato “un errore di gioventù, si è anche scusato con tutti noi a fine partita, ma non ce n’è bisogno”. Infine, il calcio di rigore per il Piacenza. “Non voglio parlare dei arbitri, è un episodio dubbio commesso ne abbiamo subiti nelle partite precedenti” il commento dell’attaccante rossonero. Rigolli ha quindi evidenziato come sia stata “una festa dello sport, vanno ringraziati i tifosi del Piacenza e con Marco Gatti ci siamo promessi di andare con loro nelle prossime partite”. Un bel derby, che ha soddisfatto anche i tifosi intervistati al termine dei novanta minuti da Alessandra Carlà. “Un appuntamento ben organizzato dal Fiorenzuola, con tante famiglie e giovani, bellissimo per la società dopo alcuni anni bui” ha chiosato Rigolli. Si volta pagina, sabato il Fiorenzuola di Currarino se la vedrà con la Juve Under 23, “una squadra atipica che ha tanti giocatori di qualità”. Il Piacenza di Rigolli sarà invece impegnato con il Padova domenica pomeriggio al “Garilli”: “Noi abbiamo una precisa politica dall’inizio del campionato, vogliamo crescere partita dopo partita e abbiamo comunque già dimostrato di poter giocare contro qualsiasi avversaria”.