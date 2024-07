Simone Guerra ospite di Zona Calcio Estate: appuntamento alle 20.30 su Telelibertà

Zona Calcio Estate gioca all’attacco. E lo fa con il bomber piacentino più forte e prolifico degli ultimi anni: Simone Guerra, capace, dopo Filippo e Simone Inzaghi e Marcello Campolonghi di perpetuare la felice tradizione dei campioni nati e cresciuti a San Nicolò.

Sarà lui l’ospite intervistato in piscina a Borgonovo da Michele Rancati nel corso della seconda puntata della trasmissione, in onda ogni lunedì alle 20.30 su Telelibertà (canale 76) e in streaming sul sito www.liberta.it.

Guerra, classe 1989, ripercorrerà tutta la sua carriera, dai primi calci nella squadra del suo paese sino al settore giovanile del Piacenza e al successivo approdo in Prima squadra con il debutto e il consolidamento in Serie B. Poi Spezia, Entella, Benevento, Matera, Venezia, Feralpisalò, Vicenza, ancora Feralpi e infine Juventus Next Gen, con cui ha recentemente rinnovato il contratto. Un giocatore da oltre 500 gare e 150 reti tra i professionisti, tra l’altro diventato sul finire della scorsa stagione il miglior marcatore di tutti i tempi del Girone B di Serie C.

Naturalmente non mancheranno gli aggiornamenti su Piacenza, Fiorenzuola e calcio dilettanti, con le ultime notizie di mercato e la situazione delle squadre, a una manciata di giorni dall’inizio della stagione ufficiale.

Nella seconda parte, proseguirà la preparazione off season con i personal trainer Paolo Beghi e Francesco Bini: tre allenamenti a settimana per le sei settimane di durata di Zona Calcio Estate per arrivare in forma alla ripresa delle attività con le rispettive squadre.

Infine, i consigli per prevenire ed eventualmente trattare gli infortuni in ambito sportivo forniti dai professionisti del centro Gymed di Borgonovo.

Zona Calcio Estate è realizzata e confezionata dai tecnici di Telelibertà Matteo Capra e Davide Franchini.

Le puntate possono essere riviste on demand sul sito www.teleliberta.tv.