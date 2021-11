Verso Trento-Gas Sales: stasera a Volley Piacenza ospite Angelo Lorenzetti

Settimana di fuoco per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che, dopo aver regolato Cisterna nell’ultimo turno di Superlega, si sta preparando al meglio per i prossimi impegni ravvicinati, giovedì a Trento e domenica a Padova. Questa sera, 16 novembre, Telelibertà si concentrerà proprio sul momento di forma della squadra di coach Lorenzo Bernardi nella nuova puntata di “Volley Piacenza #atuttogas”, che torna come ogni martedì alle ore 21.

A condurre il programma il giornalista di Telelibertà Marcello Tassi, accompagnato dal giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Pasini e da Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy. Ospiti in studio i giocatori della Gas Sales Adis Lagumdzija, Toncek Stern e Alessandro Tondo, oltre a Massimo Siligardi di Adecco (Gold Sponsor della squadra) e, in collegamento video, il coach di Trento Angelo Lorenzetti che qui a Piacenza ha scritto una parte di storia con la vittoria dello scudetto nella stagione 200/2009. Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17.