Gas Sales a Padova per dimenticare Trento: obiettivo tornare a correre in classifica

Terza gara in sette giorni per la Gas Sales Bluenergy. Alle 20.30 di questa sera, 21 novembre, i biancorossi affronteranno Padova in trasferta (gara valida per la settima giornata di campionato). Domenica scorsa la Gas Sales Bluenergy si è sbarazzata al Palabanca di Cisterna, giovedì ci ha “lasciato le penne” a Trento nell’anticipo della decima giornata e stasera chiede la settimana di fuoco a Padova. In campo con un solo obiettivo: riprendere il discorso interrotto giovedì a Trento dove in troppi hanno vissuto una serata no soprattutto in attacco ma anche in difesa. Non sarà una gara facile: dopo tre vittorie per i patavini nell’ultimo turno è arrivata la doccia fredda in salsa tarantina lontano dalle mura amiche e stasera hanno tutte le intenzioni di giocare un brutto scherzetto ai nostri. Padova ha 7 punti in classifica, Piacenza 13 ma ha anche giocato due gare in più rispetto agli avversari di turno.

Che formazione scenderà in campo stasera con Padova? Le alternative non sono poi tante per Bernardi visto l’infortunio alla mano destra subito da Recine e che lo terrà fuori ancora per qualche settimana e visto il dovere fare i conti con il mantenere il numero di italiani in campo dettato dal regolamento. Le alternative sono due: Rossard e Russell contemporaneamente in campo con Caneschi e Cester al centro o Antonov a fare coppia con uno dei due schiacciatori stranieri e Holt in campo al centro a fare coppia con uno dei centrali italiani. Il centrale statunitense sta attraversando un buon momento di forma, difficile che possa essere tenuto in panca.