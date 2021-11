A Volley Piacenza il momento no della Gas Sales: ospiti Botti, Brizard e Scanferla

Non è certamente un buon momento per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, reduce da due sconfitte consecutive in Superlega contro Trento e Padova. Il polso della situazione in casa biancorossa verrà misurato nella nuova puntata di “Volley Piacenza #atuttogas”, che torna come ogni martedì alle ore 21.

A condurre il programma il giornalista di Telelibertà Marcello Tassi, accompagnato da Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy, e con contributi video del giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Pasini. Si comincerà ovviamente analizzando i ko che hanno gettato un po’ di malumore nella squadra di coach Bernardi.

Ospiti in studio i giocatori della Gas Sales Antoine Brizard e Leonardo Scanferla, insieme al secondo allenatore Massimo Botti. Immagini, grafiche e highlights dell’ultimo turno condiranno il tutto. In seguito, si parlerà anche del prossimo turno di campionato che metterà i piacentini di fronte a Taranto. Ecco perché sarà collegato in video Giulio Sabbi, opposto della squadra tarantina ed ex della Gas Sales Volley, con il quale verrà affrontata la sfida di domenica. Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda mercoledì alle ore 9 e alle 17.