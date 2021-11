Al Palabanca Taranto misura la voglia di riscatto della Gas Sales Bluenergy

Ottava di campionato per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che oggi alle 15.30 riceve al Palabanca la visita Taranto.

La squadra di coach Bernardi ha mantenuto il quinto posto in classifica senza scendere in campo nel turno infrasettimanale, mentre la matricola pugliese è decima in graduatoria e viene dalla sconfitta interna per 3-1 contro Trento. L’unico ex in campo è Sabbi, bomber degli ospiti con trascorsi alla Gas Sales.

A presentare il match Damiano Catania, libero biancorosso: “Dopo la sconfitta di Padova siamo rientrati in palestra a lavorare su quello che non è andato durante l’ultima gara, cercando di fare meglio. Ci sentiamo bene e siamo pronti per questa nuova sfida e abbiamo voglia di riscattarci dalla brutta prestazione a Padova”.

RECINE RIENTRA IN GRUPPO

La società ha comunicato che lo schiacciatore Francesco Recine può tornare ad allenarsi dopo l’infortunio alla mano.

Dopo tre settimane di stop, l’atleta biancorosso ha eseguito la visita di controllo presso lo studio di Modena di Roberto Adani, specialista della chirurgia della mano, che ha autorizzato il giocatore a riprendere gli allenamenti.

“Sono felice di poter tornare in campo con la mia squadra. È stata dura stare lontano 20 giorni senza toccare il pallone, lavorando solo in sala pesi. Tutti mi sono stati vicini e mi hanno aiutato. Ora è il momento di tornare a giocare”, ha commentato Recine.