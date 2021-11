Gas Sales, il 3-0 con Taranto alle 21 a Volley Piacenza: ospiti Rossard e Antonov

La vittoria contro Taranto ha riportato un po’ di serenità in casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Un 3-0 netto, che serviva come una boccata d’ossigeno alla squadra di coach Bernardi, reduce da due sconfitte di fila, sia per il morale sia per una classifica che ora vede i biancorossi insidiare il terzo posto. Si parlerà di tutto questo e molto altro nella nuova puntata di “Volley Piacenza #atuttogas”, che torna come ogni martedì alle ore 21.

A condurre il programma il giornalista di Telelibertà Marcello Tassi, accompagnato da Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy, e dal giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Pasini. Verrà analizzato il match contro Taranto per fare il punto in generale sul campionato di Superlega, e il prossimo impegno dei biancorossi che sarà mercoledì 8 dicembre al Palabanca contro Perugia. Ospiti in studio, per commentare tutto quanto, i giocatori della Gas Sales Oleg Antonov e Thibault Rossard: con loro il presidente dei Lupi Biancorossi Renzo Ciardelli, per sentire anche l’umore della tifoseria piacentina, e Gianluca Boarini, titolare Switch Up, partner di Gas Sales nella costruzione della piattaforma della Business Community. Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda mercoledì alle ore 9 e alle 17