Rischio neve, rinviate le gare di domani di Terza e Seconda girone A

Le previsioni meteo, che per domani prevedono una fitta nevicata su Piacenza e provincia, hanno consigliato alla Figc di Piacenza di rinviare le gare del calcio piacentino in programma. Rimandate a data da definire, quindi, l’intera giornata di Terza Categoria, il recupero del girone A di Seconda tra San Filippo Neri e Gragnano e la finale dalla Coppa di Seconda girone A tra San Giuseppe e San Lazzaro.

Andranno sul campo, invece, le squadre piacentine di Eccellenza (Campagnola-Agazzanese e Nibbiano&Valtidone-Real Formigine) e quelle del girone B di Seconda categoria (che dipende dalla Figc di Parma) per la decima giornata di andata.

Il tutto, salvo nuove comunicazioni legate proprio all’allerta meteorologica.

