Dilettanti, programma dell’Immacolata a forte rischio: in campo il Nibbiano

Le pessime previsioni meteo hanno indotto la delegazione piacentina a rinviare in via preventiva, a data da destinarsi, le partite di sua competenza originariamente in programma in data odierna, ossia la finale del girone A della coppa Emilia di Seconda categoria, San Giuseppe-San Lazzaro, che si sarebbe dovuta giocare a Pontenure, poi il recupero del campionato di Seconda, girone A, tra San Filippo Neri e Gragnano, nonché la penultima giornata d’andata del campionato di Terza.

Restano in piedi, ovviamente neve permettendo, le partite della penultima d’andata del campionato d’Eccellenza ed il recupero della decima giornata del girone B di Seconda, con palla al centro alle 14,30. Dunque, allo Zuffadad di Nibbiano, la squadra di Favalesi affronta il Real Formigine e punta a proseguire la sua rincorsa alla capolista del girone. Con tantissime defezioni invece, l’Agazzanese va a caccia di punti salvezza sul campo della Campagnola.

Queste invece le gare in programma nel girone B di Seconda: Salicetese-Lugagnanese, Pro Villanova-Vicofertile, Arquatese-Club Mezzani, Montebello-Corte Cacio, Caorso-Fraore, Scanderbeg-Virtus San Lorenzo, San Leo-Sissa.