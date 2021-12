Boxe, altra vittoria per la piacentina Bonatti: trionfo nei campionati italiani Elite

Ennesima impresa per Roberta Bonatti, la pugile piacentina dei Carabinieri ha vinto i campionati italiani Elite nella categoria 48 kg. Gare che si sono disputate a Massa, in finale Bonatti ha battuto Erika Prisciandaro della Polizia. Argento per un’altra piacentina, Hasna Bouyi nei 51 kg, che ha perso in finale contro la più esperta Olena Savchuk. Grande soddisfazione dunque per la Salus et Virtus Piacenza del maestro Roberto Alberti, sodalizio dove è cresciuta la Bonatti e di cui fa tuttora parte la Bouyji.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà