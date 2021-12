Covid nel gruppo di Civitanova, altro rinvio per la Gas Sales Bluenergy

Il Covid continua a sconvolgere il calendario della Superlega di volley, in particolare quello della Gas Sales Bluenergy.

La Lega Pallavolo Serie A ha disposto ufficialmente il rinvio a data da destinarsi della gara interna di Piacenza contro Civitanova, in programma domani alle 20.30, causa positività al Covid di più di tre atleti della squadra ospite.

La società fa sapere che chi ha acquistato il biglietto per il match potrà utilizzarlo in occasione del recupero della gara o chiedere il rimborso monetario attraverso il sito di Vivaticket. Per ulteriori informazioni Tel. 0523/1886341 email: [email protected]

Piacenza era stata protagonista di due rinvii prima di Natale (contro Verona e Vibo Valentia) per un focolaio di Covid all’interno del proprio gruppo squadra, ma domenica non era scesa in campo per il recupero contro Vibo (spostato al 12 gennaio) per il contagio diffuso tra i calabresi.