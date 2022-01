Anche il calcio dilettantistico verso lo stop, lunedì la decisione della Figc

Il calcio dilettanti, così come il pallone della serie C, si fermerà. Non ci sono ancora notizie ufficiali, ma stando alle notizie trapelate l’intenzione della Federazione regionale è di far slittare le prime giornate in calendario nel mese di gennaio e attivare la piena ripresa quando la situazione legata alla pandemia sarà meno complicata rispetto ad oggi. Una decisione sarà assunta nella giornata di lunedì 3 gennaio: se non sembrano esserci dubbi circa lo stop (ma non degli allenamenti), rimane da stabilire quando ripartiranno i tornei riservati alle prime squadre, dall’Eccellenza alla Terza Categoria, e alle squadre del vivaio.

