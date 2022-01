Tennis, Alfieri e Terzoni vincono il torneo Fit al Polisportivo di Piacenza

E’ tornato il torneo di tennis Fit al Polisportivo di Piacenza. La competizione, promossa dall’associazione “Tennis Piacenza”, si è svolta nei giorni scorsi sui campi indoor in largo Anguissola, dopo qualche anno di stop.

Tra gli uomini, la testa di serie Filippo Alfieri (3.2 di Salsomaggiore) ha avuto la meglio in finale su Alessandro Crescentini (3.4 del Polisportivo) per 7/5-6/3. Nonostante la sconfitta Crescentini ha mostrato una grande solidità tattica, contenendo in maniera efficace la maggiore potenza – soprattutto con il diritto – del suo avversario. Tra le donne, invece, è stata la piacentina under 16 Lorenza Terzoni (3.4 della Nino Bixio) ad accaparrarsi la medaglia d’oro a scapito dell’under 14 Nicole Rastelli (3.4 di Salsomaggiore) con il risultato di 6/4-6/3. Nel tabellone di quarta categoria, Andrea Lorenzetti di Castel San Giovanni è salito sul primo gradino del podio, battendo Simone Berlè (giocatore del Polisportivo) per 6/4-3/6-6/4.