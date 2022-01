Piacenza Baseball, nel girone la novità Alghero. Le ultime quattro tutte ai play out

Il Piacenza conosce le sue avversarie per il prossimo campionato di Serie B, che vedrà al via trentadue formazioni, suddivise in quattro gironi.

Biancorossi inseriti nel Girone A, assieme a sei squadre già trovate negli ultimi due campionati (Ares Milano, Avigliana Rebels, Codogno, Fossano, Junior Parma e Milano 1946) e una mai affrontata prima: Catalana, formazione di Alghero che negli ultimi anni si è guadagnata la permanenza in Serie B disputando sempre stagioni di buon livello

Con l’auspicabile inizio della regular season a metà aprile, Covid permettendo, si torna alla formula dei playoff e playout al termine della stagione regolare.

La novità di quest’anno è che tutte le formazioni disputeranno la post season: le prime quattro classificate di ogni girone saranno protagoniste, a sfide incrociate, dei playoff promozione; mentre le squadre che termineranno dal quinto all’ottavo posto della graduatoria si giocheranno la salvezza con formula identica a quella della promozione.