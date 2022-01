Lyons, nuove positività nel gruppo squadra: annullata anche la sfida con Viadana

E alla fine ha vinto il Covid (di nuovo). Salta il match di Coppa Italia tra Viadana e Sitav Rugby Lyons Piacenza originariamente in programma questo pomeriggio alle 15 allo stadio Zaffanella. I leoni piacentini, infatti, sono stati colpiti da nuove positività riscontrate nel gruppo squadra. La richiesta di rinvio è stata inoltrata proprio dai Lyons dopo aver riscontrato tre nuovi casi. La Fir ha comunque deciso di non posticipare l’incontro: la gara è di fatto annullata, con la vittoria a tavolino per il Viadana (20-0). Una vittoria inutile, dato che entrambe le squadre erano già state eliminate dalla competizione.

