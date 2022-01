Calcio Eccellenza, Agazzanese e Nibbiano in campo per giocare i recuperi

In quanto “campionato di rilevanza Nazionale” l’Eccellenza si prepara a tornare il prossimo 30 gennaio per la ripresa ufficiale del campionato. Le formazioni piacentine di Agazzanese e Nibbiano & Valtidone scenderanno tuttavia in campo questo pomeriggio, per recuperare le partite rinviate lo scorso dicembre.

Con cinque giocatori positivi indisponibili, sarà un’Agazzanese in versione “baby” quella che sfiderà alle 14.30 il Rolo, mentre il Nibbiano di mister Favalesi (anch’essa “incerottata” e con diversi effettivi a mezzo servizio perché solo recentemente tornati ad allenarsi reduci dal Covid) affronterà alla stessa ora il Real Formigine. Biancazzurri sicuramente orfani in attacco di Cacia, Lessa Locko e di Hosu (tuttora in attesa della ratifica del tesseramento in biancazzurro).