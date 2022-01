Nuovo portiere per il Piacenza: dall’Atalanta arriva Ludovico Gelmi

Arriverà nella giornata di lunedì il nuovo portiere del Piacenza. Si tratta del ventenne Ludovico Gelmi, di proprietà dell’Atalanta e che rimarrà in biancorosso, in prestito, fino al 30 giugno. Il giovane estremo difensore ha iniziato la stagione a guardia dei pali della Feralpisalò, prima del ritorno alla “casa madre” neroazzurra. Si giocherà il posto con Pratelli, in attesa del rientro dell’infortunato Stucchi.

