Scianò a ZC: “Ora serve più qualità”. Bernardi: “Stronati il primo acquisto”

Piace, bisogna giocare meglio. Il messaggio a Scazzola e giocatori è arrivato dal direttore generale Marco Scianò, ospite ieri sera a Zona Calcio. Un Piacenza reduce dalla vittoria contro il Mantova, l’1-0 è stato deludente secondo Scianò: “Non esprimiamo gioco in questo momento, bisogna comunque essere bravi a fare risultato recuperando quanto perso in termini di punti nella prima parte di stagione. Per noi, concedere giocatori come Corbari e Rabbi è una mancanza importante, questo non deve però essere un alibi in un girone comunque difficile, è essenziale ora avere calma e mettere in fila risultati positivi in attesa di integrare al meglio i nuovi arrivati”. Già oggi, di fronte alla Virtus Verona in un altro match casalingo, ci si aspetta qualcosa di meglio, anche dai singoli: “Ogni partita fa storia a sè, ma noi dobbiamo migliorare sul piano del gioco. Abbiamo giocatori che hanno visto poco il campo, elementi importanti come Dubickas e Raicevic devono giocare con continuità e ci vuole pazienza, ora c’è da guardare al sodo per la classifica e per migliorare sempre di più. Sicuramente questa è una partita importante, contro una squadra come la Virtus Verona che ha nomi di qualità e un budget che può concentrare sulla squadra e non su costi secondari. Noi infatti dovremmo avere strutture di nostra proprietà, ci vogliono soluzioni in questo senso in un momento però difficile, la prima necessità sarà il rifacimento del prato del Garilli”. Spazio poi al Fiorenzuola con il ds Marco Bernardi. Così come il Piacenza, anche i rossoneri saranno in campo oggi per continuare la striscia di risultati utili consecutivi in casa del Renate. Positivo il punto ottenuto a Seregno, “perché abbiamo giocato una buona partita e sfiorato il gol in più di un’occasione. Già nella partita di andata però avevamo subito la beffa del gol subito nel finale, in questa partita invece ci ha salvato Battaiola perché la sconfitta sarebbe stata immeritata. Lui è un punto fermo, come i centrali, la difesa è sicuramente il reparto che ci rende più contenti ed è per questo che non l’abbiamo praticamente toccata in questa fase di mercato”. Analizzati quindi i movimenti di mercato, secondo Bernardi il primo acquisto è stato “il ritorno di Stronati a centrocampo, un giocatore importante per noi. Zunno si è subito distinto, ha bisogno di tempo per crescere, Piccinini è esploso al Lentigione e lo cercavamo da tempo, sostituirà bene Palmieri che ha colto una grande opportunità. Di prospettiva l’arrivo di Ghisolfi e anche quello di Gerace, in mezzo al campo ci sono elementi interessanti”. Oggi c’è il Renate, che i rossoneri affronteranno “con la mente sgombra per i punti che abbiamo conquistato, faremo le nostra solita partita in casa di una grande squadra”. Nella seconda parte del programma si è passati a commentare i risultati del calcio dilettanti. Ospite Alessandro Minasola, vero trascinatore del Nibbiano e reduce da una doppietta contro la Modenese. “Una partita difficile – ha detto l’attaccante – ed è stato bellissimo vincere all’ultimo. Ora avanti così, domenica dovremo vincere anche contro il Bibbiano, sono ultimi ma non sarà una gara scontata”.

