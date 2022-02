La Bakery in gara per un quarto, poi la capolista Udine dilaga 73-60

La Bakery sogna, ma la capolista Udine la sveglia presto e si aggiudica 73-60 l’anticipo del campionato di A2 di basket.

I biancorossi restano in partita per dieci minuti, quando l’alta intensità offensiva e una ritrovata accortezza difensiva permettono ai biancorossi di chiudere in parità il primo quarto, sul 14-14.

Nel secondo quarto Udine fa valere la profondità della sua panchina e mette in mostra una qualità degna di categoria superiore che le permette di volare sino al 46-29 con il quale si chiude la prima metà di gioco.

Purtroppo nemmeno il terzo quarto sorride ai biancorossi che trovano un solo canestro dal campo del lungo Sacchettini e raccolgono altri 7 punti dalla lunetta. I punti da recuperare sono ben 23 ma l’avvio dell’ultimo parziale fa sperare Campanella ed i suoi; la Bakery, grazie ai 14 punti a testa del duo Morse-Raivio, scalfisce, minuto dopo minuto, la muraglia di Udine, trovando però nel cronometro un nemico invalicabile. I biancorossi vincono 22-12 l’ultimo periodo, ma ne sarebbe servito un quinto per provare a recuperare i 13 punti di distacco con cui si chiude la disputa – 73-60 – in cui Udine ha dimostrato di meritare la posizione in cui si trova e ha ricordato alla Bakery le lacune su cui deve lavorare in settimana per ritrovare i due punti.

Domenica prossima, alle 18.00, i ragazzi di coach Campanella avranno la possibilità di invertire il trend negativo contro Mantova, già sconfitta nel girone di andata tra le mura esterne.

IL TABELLINO

APU OLD WILD WEST UDINE: Lacey 14, Antonutti 14, Giuri 6, Walters 4, Pellegrino 17, Esposito 2, Nobile 5, Cappelletti 3, Mussini 2, Ebeling 6, Bertolissi. Allenatore: Matteo Boniciolli.

BAKERY PIACENZA: Bonacini 7, Lucarelli 9, Raivio 14, Donzelli 10, Morse 14, Sacchettini 2, Chinellato, Czumbel, El Agbani ne, Perin 4. Allenatore: Federico Campanella

Parziali: 14-14, 46-29, 61-38, 73-60