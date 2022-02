Il momento d’oro del Piacenza stasera in primo piano a Zona Calcio

Il momento d’oro del Piacenza, arrivato ieri contro la Pergolettese alla quarta vittoria consecutiva, sarà in primo piano questa sera nella nuova puntata di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati e Alessandra Carlà, in diretta ogni lunedì alle 20.30.

I biancorossi hanno superato nettamente i cremaschi per 3-0, raggiungendo il quinto posto del girone A di Serie C e confermandosi una delle squadre più in forma del momento.

Fa da contraltare la delusione del Fiorenzuola, passato in vantaggio a Lecco, ma poi travolto 3-1 dal prepotente ritorno dei padroni di casa.

Tutto analizzato dagli ospiti in studio allo Spazio Rotative, con il contributo di gol, immagini e interviste dei protagonisti.

Nella seconda parte, ampio spazio al calcio dilettanti (ieri si sono giocate molte gare, dall’Eccellenza alla Terza, in attesa della ripartenza di tutte le categorie) e al calcio giovanile, con la presenza come ospite di Settimio Lucci, storica bandiera del Piace e attuale responsabile del settore giovanile del Fiorenzuola.

Come sempre, è possibile partecipare sia via e-mail ([email protected]), sia via whatsapp al 3355438909 con opinioni, pareri o domande.

Le repliche di Zona Calcio andranno in onda su Telelibertà domani alle 9.00 e alle 17.00.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà